Idoso de 75 anos é preso em Patrocínio suspeito de estuprar sobrinhas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 11h34 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um idoso de 75 anos, em Patrocínio, suspeito de estupro de vulnerável contra suas sobrinhas, que tinham entre 10 e 13 anos na época dos abusos. A operação foi realizada no dia 17 de outubro, após a Justiça conceder mandados de prisão e busca e apreensão. O caso começou a ser investigado depois que a mãe de uma das vítimas denunciou os abusos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Durante as investigações, outras três mulheres, atualmente maiores de idade, também relataram terem sido vítimas do suspeito. A polícia apreendeu o celular do idoso, que será submetido à perícia para buscar mais evidências. A delegada Patrícia Amaral de Oliveira, responsável pelo caso, afirmou que a investigação continua para elucidar completamente os fatos.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O caso reforça a importância das denúncias de crimes contra crianças e adolescentes, e o trabalho das autoridades no combate à violência sexual.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=xMKZ4UN3Ff0

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=K0tX3lA8yzI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=yKotTBTl-lM

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.