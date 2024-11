Idoso de 71 anos é resgatado em condições análogas à escravidão, em Igarapava Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/11/2024 - 14h35 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h29 ) twitter

Uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Rodoviária Federal nesta semana resgatou um idoso de 71 anos de condições de trabalho análogas à escravidão, em uma propriedade rural de Igarapava. O homem trabalhava há 3 anos nessas condições, sendo o caseiro da propriedade. Segundo o MPT, o idoso vivia em um casebre sem armários, banheiro e lugar para cozinhar, recebendo apenas um salário-mínimo de remuneração e sem registro em carteira.

