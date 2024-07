Idoso de 67 anos é rendido e roubado dentro da própria casa | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um idoso de 67 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite de ontem (10), no bairro Guanabara, em Uberaba. O crime aconteceu por volta das [Horário do crime], quando a vítima chegava em casa de caminhonete e estacionou o veículo em frente à residência.

Ao abrir a garagem para guardar uma churrasqueira e deixar o portão aberto, o idoso foi abordado por um homem armado que estava na companhia de outro rapaz. A vítima relatou que começou a gritar por socorro quando um dos criminosos puxou a corrente de ouro que ele usava no pescoço. Em seguida, ele saiu correndo pela rua para escapar dos assaltantes.

Com base nas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o "modus operandi" da dupla. O motorista do carro, que estava de máscara, e o segundo suspeito, que estava no banco de trás, aproveitaram que o portão da casa estava aberto para entrar na residência.

Após alguns minutos, o idoso é visto correndo para a casa de uma vizinha, enquanto os suspeitos saem da residência e fogem no carro cinza. Até o momento, ninguém foi preso.

