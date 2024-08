Idosas morrem em acidente com elevador em Uberaba | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 14h13 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h54 ) ‌



Duas idosas, de 79 e 85 anos, morreram na tarde desta quinta-feira (15) após caírem no poço de um elevador. O acidente aconteceu em uma casa que fica na rua Irmão Afonso, no bairro São Sebastião, em Uberaba.

Conforme a aspirante Laís Fonseca, do Corpo de Bombeiros de Uberaba, a moradora da residência não tinha noção da gravidade da situação ao acionar os militares. “A princípio, quando fomos acionados, era para uma ocorrência de vítimas presas no elevador. No local, os militares se depararam com as vítimas presas no poço do elevador”, explicou a Aspirante.

