Idosas morrem em acidente com elevador em Uberaba | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 09h08 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h53 ) ‌



Em Uberaba, duas idosas faleceram após caírem no fosso de um elevador em uma residência localizada no bairro São Sebastião. O acidente ocorreu na quinta-feira (15) e as vítimas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos.

Segundo informações preliminares, as idosas estavam visitando um familiar quando o elevador apresentou falha, causando a queda. Os bombeiros foram acionados imediatamente, mas ao chegar ao local, constataram que as mulheres já não apresentavam sinais vitais.

