Idosa se torna a britânica mais velha a pular de paraquedas
01/09/2024 - 12h30



Uma idosa do Reino Unido quebrou um baita recorde aos 102 anos. Ela se tornou a pessoa mais velha do país a pular de paraquedas. O salto de mais de dois mil metros fez parte da comemoração do aniversário dela. Quando era mais nova, a britânica foi paraquedista e serviu durante a Segunda Guerra Mundial.

