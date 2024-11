Idosa recupera R$ 28 mil após golpe do cartão clonado em São José Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h26 ) twitter

Uma idosa em São José foi vítima do golpe do cartão clonado, mas conseguiu recuperar R$ 28 mil após agir rapidamente. Este caso serve de alerta para os cuidados que todos devem ter ao usar cartões de crédito e débito. O repórter Gabriel Prada traz as informações completas sobre o caso e as dicas de segurança para evitar cair em fraudes semelhantes.

