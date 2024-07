Idosa que perseguia policial militar em Patos de Minas é presa | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 20/07/2024 - 12h32 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma idosa de 69 anos foi presa em Patos de Minas após invadir o apartamento de uma policial militar de 25 anos. A vítima relata que vem sendo perseguida pela idosa há algum tempo, sem motivo aparente. No dia da prisão, a idosa se recusou a sair do apartamento e precisou ser contida pela policial, que sofreu ferimentos com unhadas.

Segundo a policial, a idosa já havia invadido o prédio outras vezes e a persegue em seu local de trabalho. Em fevereiro deste ano, a idosa foi presa por ameaçar a policial de morte e arremessar pedras contra ela. Há ainda registros de perturbação contra os militares da base comunitária do Mercado Municipal.

Na ocasião da prisão, a idosa estava exaltada e agressiva, e não colaborou com a investigação. Ela foi presa em flagrante pelos crimes de violação de domicílio, perseguição, lesão corporal, ameaça e resistência. Na delegacia, não foi possível ouvir seu depoimento, pois ela se recusou a responder perguntas.

O caso é um exemplo preocupante de violência contra a mulher, mesmo que a vítima seja uma profissional da segurança pública. É importante que as autoridades investiguem o caso e tomem as medidas cabíveis para proteger a policial e garantir a sua segurança.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vbQM2hC3CSY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=AiGJMDFVGUw

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=H3KKPabQQrY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #PatosdeMinas #idosa #policial #militar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.