Idosa que morava sozinha morre em incêndio no centro de Florianópolis
10/09/2024 - 09h43 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h36 )



Na madrugada de terça-feira, 10 de setembro, um incêndio no último andar de um prédio no centro de Florianópolis resultou na morte de uma pessoa. O repórter Paulo Mueller está no local e conversou com moradores para entender melhor o que aconteceu e as consequências do incidente. Acompanhe os detalhes e as últimas atualizações sobre este trágico evento.

