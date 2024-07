Idosa morre em acidente após ser colocada em porta-malas durante sequestro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/07/2024 - 12h40 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h55 ) ‌



A polícia de São Paulo busca um terceiro envolvido em um sequestro que resultou em um veículo capotado e na morte de uma idosa na Grande São Paulo. O marido da vítima está internado com várias fraturas. Dois criminosos interceptaram o casal de idosos na rodovia Dutra e colocaram ambos no porta-malas antes de fugir. Uma testemunha chamou a polícia, desencadeando uma perseguição que culminou no capotamento do veículo dos criminosos. A idosa morreu no local após ser arremessada para fora do porta-malas; seu marido foi socorrido e transferido para um hospital particular. Um dos criminosos, de19 anos, sofreu múltiplas lesões e está sob custódia policial. Outro, de 40 anos, teve ferimentos leves e permanece preso após audiência de custódia. A polícia analisa câmeras de segurança em busca do terceiro suspeito

