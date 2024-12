Idosa morre após rompimento de tubulação no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 01/12/2024 - 21h47 (Atualizado em 02/12/2024 - 01h07 ) twitter

Uma tubulação se rompeu na rua, no meio da noite, no Rio de Janeiro. A enxurrada invadiu casas e provocou a morte de uma mulher de setenta e nove anos. Muitas dessas adutoras, hoje, são um perigo subterrâneo, e estão em uso há mais de cem anos, desde a época do Brasil Império.

