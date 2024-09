Idosa é vítima do golpe do falso presente e tem prejuízo superior a R$ 40 mil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h07 ) ‌



Uma idosa de 66 anos foi vítima de um golpe em Jundiaí, interior de São Paulo. O criminoso se apresentou como motoboy e ofereceu um kit de sabonetes como brinde. Após a entrega do produto, ele solicitou uma foto da idosa, Izabel Alves, para confirmar a entrega. Com essa imagem e informações previamente obtidas sobre a vítima, o golpista acessou sua conta bancária. O crime resultou na contratação não autorizada de um empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 20.974,00 que gerou uma dívida total superior a R$ 41.000,00 devido aos juros acumulados. A idosa descobriu o ocorrido ao visitar seu banco no dia seguinte.

