IDOSA É VÍTIMA DE GOLPE E PERDE QUASE R$ 50 MIL

Matéria exibida no dia 22/11/2024

UMA IDOSA DE 76 ANOS PERDEU QUASE CINQUENTA MIL REAIS, DEPOIS DE SER VÍTIMA DE CAIR NO "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". ELA FOI ABORDADA NA RUA, POR DUAS MULHERES, DIZENDO QUE FORAM CONTEMPLADAS COM UM PRÊMIO, MAS NÃO PODERIAM RETIRAR O VALOR, POR QUESTÕES RELIGIOSAS. E POR ISSO, VENDERIAM O BILHETE PARA IDOSA.

