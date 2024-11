Idosa de 70 anos morre após casa pegar fogo em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/10/2024 - 09h07 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h23 ) twitter

Uma idosa de 70 anos perdeu a vida em um incêndio em sua residência na madrugada deste domingo, no bairro Jardim Atlântico, em Florianópolis. Quando os Bombeiros chegaram, o fogo já havia se alastrado, colocando em risco as casas vizinhas. A corporação mobilizou seis viaturas, 17 militares e três caminhões, utilizando cerca de 12 mil litros de água para controlar as chamas. A Polícia Científica irá investigar as causas do incêndio.

