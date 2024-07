Idosa com deficiência visual tem casa invadida e roubada por criminosos | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O roubo aconteceu na tarde de ontem (2) no bairro Recreio dos Bandeirantes, em Uberaba. Uma idosa de 76 anos, deficiente visual, foi vítima de um roubo em sua casa na tarde de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava sozinha em casa quando dois homens invadiram o local.

A idosa relatou que o portão da casa estava encostado e, ao ouvir um barulho, pensou que fosse seu marido chegando. No entanto, ao se aproximar, ela foi surpreendida por dois homens que a ameaçaram e mandaram que ela ficasse quieta. Um dos criminosos então foi até o quarto do casal, pegou um envelope com R$3.000 em dinheiro e documentos do idoso e fugiu em seguida.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=sraVKvz7juI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=kNhjQTuz2xo

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8Tx49UMiLgw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberaba #roubo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.