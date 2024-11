Idosa com aneurisma cerebral aguarda transferência em hospital de Contagem (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 30/10/2024 - 11h37 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h30 ) twitter

Uma idosa, de 77 anos, internada no Hospital Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com um aneurisma cerebral, precisa ser transferida para realizar uma cirurgia. Apesar de já ter uma liminar garantindo a transferência, a espera continua e a situação de Dona Salene só se agrava. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

