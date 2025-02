Idosa cobra aluguel atrasado e é agredida por inquilino de 24 anos na Grande São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 10h52 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h43 ) twitter

Uma idosa de 71 anos foi brutalmente agredida por um inquilino de 24 anos em um bairro da Grande São Paulo. A agressão ocorreu após um conflito envolvendo o pagamento de contas atrasadas e a tentativa do jovem de recuperar uma televisão confiscada como garantia pelos proprietários. Apesar dos ferimentos, incluindo hematomas no rosto e um óculos danificado, Gleide Balbino interveio para proteger sua família e impedir a entrada do agressor. A polícia foi acionada e registrou o caso como agressão, mas o suspeito ainda está foragido. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações continuam na busca pelo agressor.

