Ídolo do Palmeiras, Alex elogia desempenho de Abel Ferreira: 'Maior treinador da história do clube' 21/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h12 )

O ex-jogador e ídolo do Palmeiras Alex contou detalhes da experiência como técnico na Turquia. De volta ao Brasil, o treinador compartilhou o desejo de assumir novos desafios no futebol brasileiro e falou sobre a conversa que teve com Alexandre Mattos para uma posição no Cruzeiro. Alex também avaliou o trabalho de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira, comentou sobre a chegada de Neymar ao Santos e elogiou o desempenho de Abel Ferreira no Palmeiras: "Maior treinador da história do clube". Assista à entrevista na íntegra!

