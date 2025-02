Ídolo do Guarani, Careca comenta suas expectativas para o jogo contra o Palmeiras Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 02/02/2025 - 19h39 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h16 ) twitter

No pré-jogo de Guarani x Palmeiras, pela sexta rodada do Paulistão 2025, Danilo Soto conversou com Careca, ídolo do Bugre. O ex-atacante, campeão brasileiro em 1978 (em cima do Palmeiras), comentou suas expectativas para o jogo deste domingo. ‘O time do Guarani ainda está em formação. Hoje eu aposto no menino, João Marcelo, centroavante que foi a sensação da Copinha. Esse menino promete’. Confira a entrevista completa!

