Identificados trabalhadores que morreram esmagados por caminhão na sc 108
24/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h42 )



Um trágico acidente na SC-108 em Guaramirim resultou na morte de dois trabalhadores após um caminhão capotar. As vítimas foram identificadas como Rosivaldo Reis dos Santos e Roberta dos Santos Cotias. O acidente causou grande comoção na região e levantou questões sobre a segurança nas estradas. A Tribuna do Povo traz uma reportagem completa sobre o caso, oferecendo detalhes sobre o incidente e as consequências para as famílias afetadas. Acompanhe agora para entender melhor o que aconteceu.

