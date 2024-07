IDEIAS E DICAS PARA VOCÊ FAZER SUA FESTINHA | RENATA ALVES

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

Fala, meu povo! Hoje eu trouxe vocês aqui na BalloonLand (@ballonland) para aprendermos juntos como fazer festas com decorações incríveis e criativas, para surpreender seus convidados. E o melhor de tudo é que não vamos gastar muito, não! A tendência agora são as 'festas afetivas', então vou ensinar tudo sobre elas para vocês arrasarem na próxima comemoração. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam e se vocês já fizeram alguma festa nesse estilo. Beijos!

#RenataAlves #Festa #Decoração

