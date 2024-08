IDEB 2023: SC fica abaixo da meta do Ministério da Educação Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 10h42 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h39 ) ‌



O Ministério da Educação divulgou recentemente o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, revelando que Santa Catarina ficou abaixo da meta estabelecida em vários indicadores. O IDEB, que avalia a qualidade da educação básica no Brasil, mostrou um desempenho insatisfatório para o estado em comparação com as metas nacionais. A repórter Rachel Schneider traz detalhes ao vivo sobre as implicações desses resultados e as áreas específicas em que Santa Catarina precisa melhorar para alcançar as metas de desenvolvimento educacional.

