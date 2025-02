Hyun-jun e Seung-hee se reencontram | Iris – Organização Secreta Coreana Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 23/01/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h14 ) twitter

Os agentes de elite Hyun-jun (Lee Byung-hun) e Jin Sa-Woo (Jung Joon-ho) são grandes amigos e atuam juntos no ultrassecreto Serviço de Segurança Nacional (SSN), uma organização que tem a missão de proteger a Coreia do Sul de ameaças externas. A história desses amigos muda drasticamente quando uma missão na Hungria transforma a parceria em rivalidade. Isso porque os dois se apaixonam pela colega de profissão, Seung-Hee (Kim Tae-hee), o que causa uma grande tensão na relação dos agentes. O K-drama sul-coreano é baseado no famoso jogo de mesmo nome e conquistou ascensão global com uma história cheia de traições, vingança, dilemas e reviravoltas. O catálogo do PlayPlus oferece para os assinantes os cinco últimos episódios exibidos na TV.

