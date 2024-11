Humorista Rodrigo Cáceres imita Zacarias antes de ir para o buraco no Acerte ou Caia! Aclr|Do canal RECORD no YouTube 24/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h19 ) twitter

A duas rodadas do Desafio Final, Suel se aproxima cada vez mais do prêmio. Desta vez, o cantor desafiou Rodrigo Cáceres. Porém, o humorista e dublador não soube dizer o cargo atribuído ao funcionário oficial, que representa um país junto ao outro. Com isso, ele foi para o buraco, mas não sem antes imitar o saudoso trapalhão Zacarias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.