Humorista Nego Di enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e estelionato; vítimas desabafam



Anderson Bonetti, sócio do humorista Nego Di e foragido da Justiça, foi preso esta semana. Bonetti e Nego Di são investigados por estelionato; eles são acusados de vender produtos e não entregar depois. O comediante, que também é acusado de lavagem de dinheiro, ainda é investigado por estelionato em um incidente separado onde teria simulado uma doação de R$ 1 milhão, acumulada por ele em uma 'vaquinha', para as vítimas das enchentes no Sul; ele publicou uma suposta nota comprovando que doou a quantia toda, mas na realidade, o valor repassado pode ter sido de apenas R$ 100.

