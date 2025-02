Hugo Souza defende pênalti e Timão segura o empate! Palmeiras 1x1 Corinthians Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 07/02/2025 - 09h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h02 ) twitter

Hugo Souza brilha e garante o empate no Derby! Palmeiras e Corinthians ficaram no 1 a 1 em um clássico eletrizante no Allianz Parque! Maurício abriu o placar para o Verdão logo no início, mas Yuri Alberto aproveitou erro de Richard Rios e empatou para o Timão ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o artilheiro corinthiano foi expulso, e o Palmeiras teve a chance da vitória nos pés de Estevão, mas Hugo Souza brilhou e defendeu o pênalti, garantindo o empate. Confira os melhores momentos desse jogão!

