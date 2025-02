Hugh Jackman inicia sequência de shows em Nova York Aclr|Do canal Record News no YouTube 02/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h02 ) twitter

Hugh Jackman, realizará uma série de mais de dez espetáculos no Radio City Music Hall em Nova York em 2025. Os shows especiais tiveram início no fim de semana de 24 de janeiro e continuarão em fins de semana selecionados em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro com os shows finais em 03 e 04 de outubro.

