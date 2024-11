Hotel Maria do Mar: uma história de quatro décadas em Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/11/2024 - 21h44 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h22 ) twitter

O Hotel Maria do Mar, um ícone da hotelaria de Florianópolis, completou quatro décadas de história e, para celebrar essa data marcante, foi lançado um livro que presta uma homenagem ao empreendimento. A obra revive momentos importantes, desafios e conquistas dessa instituição que se tornou um marco na cidade. Ao longo dos anos, o hotel não só hospedou turistas, mas também fez parte da evolução e do crescimento de Florianópolis. O livro é uma verdadeira viagem no tempo e na trajetória do hotel, que continua a ser uma referência no setor.

