Hospital troca nomes e informa a família errada sobre a morte de idosa

Um hospital particular de Ribeirão Preto (SP) comunicou a morte de uma paciente para a família errada e gerou uma confusão. Neide Basso de Oliveira, morreu aos 81 anos no sábado (30). O corpo foi velado por engando no lugar de Neide Rossi Benzi, de 73 anos, que está viva.

