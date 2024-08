Hospital São Miguel de Joaçaba inicia primeiras cirurgias eletivas pelo SUS Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h26 ) ‌



A realização dessas operações pelo SUS no Hospital São Miguel é um avanço significativo na oferta de cuidados de saúde e no atendimento às necessidades da população. Este marco representa uma grande conquista para a instituição e para a comunidade local, que agora tem acesso a procedimentos cirúrgicos planejados com maior agilidade e eficiência. As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser agendadas e não são emergenciais, permitindo aos pacientes um melhor planejamento e recuperação.

