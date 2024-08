Hospital Santa Teresa conclui reformas no Centro de Terapia Ocupacional Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h35 ) ‌



O Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, concluiu com sucesso as obras de melhoria no Centro de Terapia Ocupacional. As reformas incluíram a renovação da marquise, telhado, instalações hidrossanitárias e a atualização da rede elétrica. A unidade, administrada pela Secretaria de Estado da Saúde, é uma referência em doenças dermatológicas e atende atualmente cinco portadores de hanseníase e 28 pacientes psiquiátricos. O ambulatório de dermatologia do hospital realiza cerca de 100 atendimentos diários, destacando a importância das melhorias para a qualidade do atendimento oferecido.

