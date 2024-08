Hospital Regional de São José inaugura nova sala de espera Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 10h56 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h16 ) ‌



O Hospital Regional de São José, que atende toda a Grande Florianópolis, inaugurou uma nova sala de espera com 216 metros quadrados. O espaço, entregue na noite desta terça-feira (30), possui capacidade para cerca de 120 pessoas e inclui novas cadeiras, fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Em 2024, o hospital já registrou uma média de 1.700 internações mensais e mais de 100 mil atendimentos, com 62 mil apenas no setor de emergência.

