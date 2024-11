Hospital oncológico com atendimento exclusivo de pacientes do SUS é inaugurado em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 25/11/2024 - 19h58 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h30 ) twitter

Um novo hospital oncológico foi inaugurado, nesta segunda-feira (25), em Belo Horizonte. O Instituto de Oncologia Ciências Médicas de Minas Gerais terá atendimento apenas de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Com a nova unidade, a Prefeitura de Belo Horizonte pretende reduzir a espera por atendimento.

A cerimônia de inauguração aconteceu com a presença de políticos e autoridades mineiras. Atualmente sete andares do prédio estão finalizados, os outros 4 devem ser entregues em 225. O espaço oferece 35 boxes para quimioterapia individual, além de fisioterapia, odontologia, nutrição, cuidados paliativos, serviço social e farmácia.

O hospital é uma parceria com o Governo Federal. Um dos diferenciais do novo hospital é a implantação do sistema fast track oncológico. Com o método, o paciente vai passar pela primeira consulta e faz todos os exames em um curto período, chegando rapidamente ao diagnóstico e iniciando o tratamento.

O Instituto Oncológico vai ser administrado pela FELUMA - Fundação Educacional Lucas Machado, que investiu R$ 40 milhões no espaço. Integrado a Faculdade de ciências Médicas, o local também vai ajudar na formação de novos profissionais.

