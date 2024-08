Hospital de Tubarão mantém atendimentos pelo SUS neste ano após repasse do governo do estado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 10h21 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h41 ) ‌



O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, anunciou que manterá os atendimentos pelo SUS até dezembro deste ano, graças ao recente repasse de verba do governo do estado. Essa decisão assegura a continuidade dos serviços essenciais para a população local, evitando interrupções no atendimento. A repórter Rachel Schneider traz detalhes ao vivo de Criciúma sobre como esse repasse irá impactar o funcionamento do hospital e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

