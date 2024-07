Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Após oito meses de obras devido aos danos causados por um temporal, a emergência do Hospital de Sombrio finalmente reabriu suas portas. A repórter Rachel Schneider traz detalhes sobre os impactos do fechamento temporário e como a comunidade local está sendo beneficiada com a retomada dos serviços de emergência. Acompanhe as informações mais recentes sobre essa importante unidade de saúde em Santa Catarina.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.