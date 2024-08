Hospital de Clínicas da UFU terá nova vistoria emergencial | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio ocorrido no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) no dia 14 de julho acendeu o alerta para a necessidade de uma avaliação mais aprofundada das medidas de segurança contra incêndio na instituição. O incidente, que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e foi rapidamente controlado pelos próprios funcionários, evidenciou a importância de garantir a segurança de pacientes, funcionários e visitantes.

Diante da situação, foi determinada a realização de uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros no HC-UFU. O objetivo é avaliar detalhadamente o Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) da unidade hospitalar e identificar possíveis falhas ou deficiências no sistema de prevenção e combate a incêndios. A vistoria, que será agendada nos próximos dias, deverá apontar os avanços na execução das intervenções previstas no PSCIP e garantir que todas as medidas necessárias sejam adotadas para prevenir novos incidentes.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela gestão do HC-UFU, informou que o consultório onde ocorreu o incêndio está passando por uma reforma geral e que as melhorias serão concluídas na próxima semana. A instituição ressalta que nenhum serviço foi prejudicado em decorrência do incidente, graças ao remanejamento dos atendimentos. Além disso, a EBSERH esclarece que a causa do incêndio foi uma falha específica em um equipamento e que não houve problemas elétricos ou curto-circuito.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=c5jJWux4WPc

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=eF0yM_FCxGc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=GnV8uZqTVBs

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #hospital

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.