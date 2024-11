Hospital das plantas um refúgio para plantas que precisam de um cuidado extra Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/11/2024 - 15h14 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h19 ) twitter

Em Joinville, um conceito inovador vem ganhando destaque: um hospital de plantas, onde as "verduras" recebem atenção especial, como se fossem pacientes em tratamento. Esse espaço é inteiramente dedicado à recuperação e manutenção da saúde das plantas, oferecendo um ambiente ideal para cuidar de espécies debilitadas ou com necessidades específicas. Com técnicas especializadas, o hospital funciona como um verdadeiro refúgio para quem busca reviver o brilho e a vitalidade das suas plantas.

