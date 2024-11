Hospitais Catarinenses recebem habilitação federal para serviços de oncologia e cardiologia Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 09h05 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h22 ) twitter

Dois hospitais em Santa Catarina, localizados em Jaraguá do Sul e Joaçaba, receberam a habilitação do governo federal para serviços de alta complexidade nas áreas de oncologia e cardiologia. Esse reconhecimento permite a ampliação do atendimento especializado, beneficiando pacientes com condições graves e fortalecendo o sistema de saúde no estado. Confira os detalhes sobre essa importante conquista e o que muda para a população.

