Horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira nas emissoras de rádio e televisão



A partir desta sexta-feira (30), começa o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão para divulgar as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país. Os candidatos serão apresentados em blocos de 10 minutos, com a programação sendo exibida às 13h e 20h30 na televisão e às 7h e 12h no rádio. Para ter acesso à propaganda eleitoral gratuita, os partidos devem seguir a regra de distribuição proporcional para candidaturas femininas e de pessoas negras, com base no total de inscritos de cada grupo. Acompanhe para mais detalhes sobre o horário eleitoral e as regras de participação.

