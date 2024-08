Horário eleitoral: como o tempo disponível afeta as estratégias de campanha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h13 ) ‌



No quadro Voto Mais, edição desta segunda-feira (26) o comentarista Upiara Boschi discute quem está na frente no tempo de horário eleitoral e como isso ainda influencia as campanhas políticas. Em um cenário onde a visibilidade e a comunicação direta com os eleitores são cruciais, o tempo de exposição na mídia pode fazer toda a diferença. Boschi analisa como esse fator impacta o desempenho dos candidatos e as estratégias utilizadas para maximizar a eficiência do tempo disponível. Saiba mais sobre a importância desse recurso e as previsões para as eleições de 2024.

