Hora do Teste: Saiba as causas dos acidentes em escadas rolantes e quais cuidados tomar



As pessoas estão acostumadas com as escadas rolantes que nem costumam prestar muita atenção na hora que entram em uma. Os equipamentos são seguros, mas como toda escada, tem seus riscos e exige certos cuidados na hora de usar. Por que acidentes acontecem? O que pode e que não pode em uma escada rolante? E o que fazer em caso de emergência? O Hora Do Teste tira todas as dúvidas!

