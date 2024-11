'Hora do Faro': Valquíria emociona-se ao ver a casa reformada e conhecer a cantora Bruna Karla Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 24/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h37 ) twitter

Depois de passar um dia especial no spa, Valquiria finalmente vai descobrir que teve o seu apartamento reformado no quadro 'Cadê Minha Casa?'. Masantes de descobrir toda a surpresa, ela vai se deparar com novos moradores na sua residência. Sem entender nada, ela liga para o filho para saber o que está a acontecer. Vestido de entregador, Rodrigo Faro entra na jogada e revela a verdade. Para fechar com chave de ouro, Bruna Karla, cantora gospel de quem ela é fã, aparece de surpresa e faz um espetáculo particular para essa mãe batalhadora.

