Hora do Faro prepara surpresa para homenagear Dona Rosa, a vovó maratonista Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 01/09/2024 - 18h20 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dona Rosa, de 73, é inspiração para muita gente com a sua rotina de corridas. Para começar a contar a história dela, o Hora do Faro preparou uma surpresa e a convidou, juntamente com o marido Esmael, para participar de uma suposta entrevista sobre a vida dele. Disfarçado, Rodrigo Faro vai anunciar que ela está no programa e ganhará uma festa e muito mais. Confira!

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.