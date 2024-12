'Hora do Faro': ‘Margaridas de Salvador’ emocionam-se ao descobrir que estão no programa Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 07/12/2024 - 08h00 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pâmela Gomes e Jéssica Castro, que trabalham com limpeza urbana em Salvador (BA), viralizaram na Internet com vídeos em que dão destaque aos profissionais de limpeza de maneira divertida, com muita animação e dança. Diretamente de Salvador, o repórter Humberto Ascencio disfarçou-se de coletor de resíduos para surpreender e revelar às duas que elas estão no 'Hora do Faro'. Acompanhe!

#recordeuropa #horadofaro #emoção

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.