'Hora do Faro': Avó dançarina emociona-se ao saber que se vai apresentar em um programa de TV Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As 'vovós' dançarinas do grupo 'Mulekas de Ouro' nem imaginam, mas o tour guiado pela cantora Lexa pelos corredores e estúdios da RECORD não passa de uma grande surpresa preparada pelo 'Hora do Faro'. No palco do programa, elas emocionaram-se ao descobrir que o concurso do R7 não passava de uma desculpa para apresentá-las ao Brasil. Confira!

#recordeuropa #horadofaro #dançarinas ---

Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

‌



🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

‌



🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

‌



🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.