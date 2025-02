Honda CG 160 2025: mais bonita, tecnológica e segura Aclr|Do canal MinutoMotor no YouTube 17/01/2025 - 10h11 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h05 ) twitter

Com exatas 428.126 unidades emplacadas em 2024 – dados Fenabrave – a CG 160 é o veículo mais vendido do País. O modelo Honda deixou a picape Fiat Strada e o hatch VW Polo no vácuo . No vídeo, produzido pelo MinutoMotor, confira as principais mudanças deste “best-seller” da Honda.

