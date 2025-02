HONDA BROS 160 2025: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER! 🚀🔥 Aclr|Do canal MinutoMotor no YouTube 29/01/2025 - 09h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"A Bros não é uma CG com uma suspensão reforçada". A Honda é categórica com relação a isso. Confira as principais mudanças em termos de design, ergonomia, suspensão dianteira e sistema ABS, na versão topo de linha. Já o motor teve atualizações na programação do módulo da injeção, que melhorou o torque em baixas e médias rotações.

** SIGA NO INSTAGRAM **

‌



@minutmotor: https://www.instagram.com/minutmotor/

‌



** ACESSE NOSSA PÁGINA **

http://minutomotor.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.