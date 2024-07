Homicídio em Uberaba: brincadeira de mau gosto termina em tragédia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (24) no Bairro Pontal, em Uberaba. O crime aconteceu na Avenida dos Curiós, após uma brincadeira de mau gosto feita pela vítima com um motociclista.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em seu carro com a esposa quando emparelhou com uma moto vermelha e disse "perdeu, perdeu", em tom de brincadeira e deboche. A esposa da vítima, que presenciou tudo, relatou que o alertou sobre o perigo da brincadeira, mas ele não deu ouvidos.

Ao entrar na Rua Curiós, o motociclista se aproximou do carro e disparou um tiro contra a cabeça da vítima. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima já estava sem vida quando a ambulância chegou.

A polícia segue investigando o caso e a linha principal de investigação é a de que o crime foi motivado pela brincadeira de mau gosto da vítima. O motociclista fugiu do local e ainda não foi identificado.

