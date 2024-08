Homicídio em Joinville: homem de 28 anos é morto em possível execução Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 08/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h45 ) ‌



Um homicídio chocante foi registrado na maior cidade do estado, Joinville. A vítima, um homem de 28 anos, foi encontrada morta em circunstâncias que sugerem que o caso pode ter sido uma execução. A Tribuna do Povo traz detalhes exclusivos sobre o caso, com Marcio Falcão ao vivo para explicar o que aconteceu e quais são as investigações em andamento. Acompanhe nossa reportagem para entender mais sobre este trágico evento e as medidas tomadas pelas autoridades.

