Homicídio em Joinville: detalhes do crime no Jardim Paraíso

Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, foi palco de mais um homicídio, desta vez no Bairro Jardim Paraíso. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, e a polícia já está investigando as circunstâncias do ocorrido. Testemunhas relataram ter ouvido disparos e avistado um homem fugindo do local. A repórter Isabela Corrêa traz os detalhes do caso na Tribuna do Povo, informando sobre as investigações em andamento, possíveis suspeitos e o que a comunidade local diz sobre o ocorrido. Acompanhe a cobertura completa desse caso de violência que preocupa os moradores de Joinville.

